В новогодние праздники в Рязани пройдёт фестиваль ледовых скульптур

Начальник управления культуры Евгения Власова на заседании комитета по соцвопросам Рязанской гордумы назвала главное событие празднования Нового года в Рязани. Им станет – фестиваль ледовых скульптур.

Мероприятие пройдет на Лыбедском бульваре с 3 по 8 января. Пять команд известных мастеров на глазах у прохожих будут вырезать изо льда трехметровые композиции, сообщила пресс-служба гордумы.

25 декабря будет дан старт новогодним праздникам в Рязани. По улицам города начнет курсировать «Забавный морозобус». Разработаны несколько маршрутов с анимационными программами на площадках как в центре города, так и в отдаленных районах: пос. Строитель, Мирный, Шлаковый, Соколовка и других.

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Продолжит работу уникальный для российских городов проект – «Новогоднее уличное телевидение».