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Вторник, 28 декабря, 2021
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В новогодние праздники гостей рязанского художественного музея будет встречать настоящая «Врубельская Снегурочука»

7info7

 В предновогодний день  мы познакомим вас с особенным шедевром из коллекции Рязанского художественного музея. Это рисунок Михаила Врубеля «Снегурочка».

Постоянные посетители музея знают о нём и ежегодно приходят в рождественские праздники специально встретиться со «Снегурочкой» и полюбоваться этим удивительным, выразительным, сказочным образом.

 Наряд Снегурочки словно соткан из тысячи прозрачных и искрящихся льдинок-снежинок.

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Тайный свет уходящего зимнего солнца и догорающая заря завораживают.

Эту потрясающую работу в этом году рязанцы смогут увидеть …. В Москве на большой персональной выставке художника.

В родной музей она вернётся в феврале. Рисунок выполнен в гуаши и акварели. Он стал эскизом для сценического костюма к одноимённой опере Римского-Корсакова. Главную партию в премьерной постановке исполнила Надежда Забела-Врубель – жена художника.

 Михаил Врубель приезжал в Рязань к родителям супруги.

Картины Врубеля, как музыка, требуют особого восприятия. Линии, как ноты, складываются в единую мелодию. Сам художник так говорил о них.

 — Краски своих картин, отливающие перламутром, я заимствовал из оркестра красок музыки Римского-Корсакова.

 Замечательный сценический костюм хранится в Доме-музее художника в Санкт-Петербурге. А в Рязанском художественном музее  есть костюм-реплика ,выполненный в точности по тому же эскизу Врубеля нашими мастерами  в 2020 году, когда Рязань была объявлена новогодней столицей России.

«Врубелевская Снегурочка» ждёт  рязанцев и гостей города и  в предстоящие новогодние и рождественские праздники. Приходите и поверьте – это будет особенная встреча.

В новогодние праздники гостей рязанского художественного музея будет встречать настоящая «Врубельская Снегурочука»

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