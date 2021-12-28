В новогодние праздники гостей рязанского художественного музея будет встречать настоящая «Врубельская Снегурочука»

В предновогодний день мы познакомим вас с особенным шедевром из коллекции Рязанского художественного музея. Это рисунок Михаила Врубеля «Снегурочка».

Постоянные посетители музея знают о нём и ежегодно приходят в рождественские праздники специально встретиться со «Снегурочкой» и полюбоваться этим удивительным, выразительным, сказочным образом.

Наряд Снегурочки словно соткан из тысячи прозрачных и искрящихся льдинок-снежинок.

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Тайный свет уходящего зимнего солнца и догорающая заря завораживают.

Эту потрясающую работу в этом году рязанцы смогут увидеть …. В Москве на большой персональной выставке художника.

В родной музей она вернётся в феврале. Рисунок выполнен в гуаши и акварели. Он стал эскизом для сценического костюма к одноимённой опере Римского-Корсакова. Главную партию в премьерной постановке исполнила Надежда Забела-Врубель – жена художника.

Михаил Врубель приезжал в Рязань к родителям супруги.

Картины Врубеля, как музыка, требуют особого восприятия. Линии, как ноты, складываются в единую мелодию. Сам художник так говорил о них.

— Краски своих картин, отливающие перламутром, я заимствовал из оркестра красок музыки Римского-Корсакова.

Замечательный сценический костюм хранится в Доме-музее художника в Санкт-Петербурге. А в Рязанском художественном музее есть костюм-реплика ,выполненный в точности по тому же эскизу Врубеля нашими мастерами в 2020 году, когда Рязань была объявлена новогодней столицей России.

«Врубелевская Снегурочка» ждёт рязанцев и гостей города и в предстоящие новогодние и рождественские праздники. Приходите и поверьте – это будет особенная встреча.