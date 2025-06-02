Губернатор Павел Малков заявил, что в ночном налёте беспилотников ВСУ на Рязань никто не пострадал. Об этом он написал в своём telegram-канале.
Согласно официальной сводке Минобороны РФ, в ночь на 2 июня силами ПВО и РЭБ над Рязанью уничтожено 11 беспилотников.
Ранее Павел Малков сообщил, что от падения обломков БПЛА повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких домах.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники