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Общество

В ночном налёте беспилотников ВСУ на Рязань никто не пострадал

Валерия Мединская
Freepik AI
Общество

В ночном налёте беспилотников ВСУ на Рязань никто не пострадал

Валерия Мединская

Губернатор Павел Малков заявил, что в ночном налёте беспилотников ВСУ на Рязань никто не пострадал. Об этом он написал в своём telegram-канале.

Согласно официальной сводке Минобороны РФ, в ночь на 2 июня силами ПВО и РЭБ над Рязанью уничтожено 11 беспилотников.

— Пострадавших нет. Оперативные службы отработали чётко и быстро. Оценка материального ущерба ещё проводится, поручил профильным службам представить предложения по итогам, — сообщает глава региона.

Ранее Павел Малков сообщил, что от падения обломков БПЛА повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких домах.

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