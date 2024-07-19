Пятница, 19 июля, 2024

В МЖД рассказали, что пассажиры забывали на вокзалах Рязани

Автор: 7info7

Опубликовано

В январе-июне 2024 года пассажиры и посетители железнодорожных вокзалов  Рязани оставили 89 личных вещей. На вокзале Рязань-1 было забыто 53 предмета, в Рязани-2 -36. Чаще всего забывали гаджеты, сумки и рюкзаки, чемоданы, ключи, очки, пакеты с вещами. Среди необычных находок – двухместный детский велосипед, сообщает пресс-служба МЖД.

Все обнаруженные предметы передаются на специальный склад. Максимальный срок хранения вещей, забытых на вокзалах и в поездах, составляет 6 месяцев, после чего их утилизируют. Вещи, забытые в автоматических камерах хранения, хранятся на складе до 3 лет.

В случае, если пассажир забыл вещи в поезде дальнего следования, ему необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы» или позвонить по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный для всех регионов РФ) в течение 30 дней с начала поездки.

Для возвращения потерянных вещей на вокзале нужно обратиться к его сотрудникам или к представителям транспортной полиции, которые дадут разъяснения по дальнейшим действиям. Банковские карты и документы, содержащие персональные данные, сразу передаются в полицию.

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