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Воскресенье, 9 января, 2022
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В Мытищах паркующая авто женщина насмерть сбила годовалого ребёнка

7info

9 января на Пионерской улице Подмосковных Мытищ произошло ДТП, в котором погиб годовалый малыш. Подробности сообщает РЕН ТВ.

42-летняя женщина парковала во дворе автомобиль Nissan, оказавшегося на дороге мальчика водитель не заметила. Остановилась она уже после того, как ребёнок оказался под машиной. Мать мальчика, привлекая внимание, начала стучать по стеклу.

Малыш был под колесом. Чтобы достать его, женщине пришлось проехать вперёд. От полученных травм мальчик умер до приезда скорой помощи.

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Прокуратура начала проверку.

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