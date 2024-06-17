В музейном центре РИАМЗ откроют кафе

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике появится кафе. Планами поделился с ТКР поделился директор музейного центра Виталий Попов.
Он отметил, что открыть кафе в музее — непростой путь. Необходимо пройти большое количество согласований.
В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике появится кафе. Планами поделился с ТКР поделился директор музейного центра Виталий Попов.
Он отметил, что открыть кафе в музее — непростой путь. Необходимо пройти большое количество согласований.
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