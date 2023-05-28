В МУП «РГРЭС» рассказали об актуальных вакансиях на предприятии

МУП «РГРЭС» открыто сразу несколько вакансий для потенциальных соискателей. На предприятие требуются:
В отдел информационных технологий и телемеханики:
- программисты.
В отдел материально-технического снабжения:
- кладовщик;
- заведующий складом.
В оперативно-диспетчерскую службу:
- электромонтеры оперативно-выездной бригады (3-5 разрядов).
В отдел реализации услуг:
- инженеры;
- техник.
В группу топо-геодезического обеспечения:
- геодезисты.
В службу воздушных линий:
- электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи (3-5 разрядов);
- электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей (3-5 разрядов).
В службу трансформаторных подстанций:
- электромонтеры по обслуживанию подстанций (3-5 разрядов);
- электромонтеры по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (3-5 разрядов).
В административно-хозяйственный отдел:
- уборщики производственных и служебных помещений.
В транспортную службу:
- машинисты крана автомобильного;
- машинисты автовышки и автогидроподъемника;
- водители грузового автомобиля полной массой до и более 3,5 тонн.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: +7 (920) 964-14-44