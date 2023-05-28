В МУП «РГРЭС» рассказали об актуальных вакансиях на предприятии

В Великобритании жених раздал гостям на свадьбе конверты с доказательствами измен своей невесты, пишет Wales Online. Еще накануне торжества британец узнал, что его возлюбленная встречается с его другом и будущим шафером. Он решил огласить эту информацию во время празднования в ресторане. Когда там собрались все гости, мужчина взял слово...