Воскресенье, 28 мая, 2023
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В МУП «РГРЭС» рассказали об актуальных вакансиях на предприятии

7info7

МУП «РГРЭС» открыто сразу несколько вакансий для потенциальных соискателей. На предприятие требуются:

В отдел информационных технологий и телемеханики:

  • программисты.

В отдел материально-технического снабжения:

  • кладовщик;
  • заведующий складом.

В оперативно-диспетчерскую службу:

  • электромонтеры оперативно-выездной бригады (3-5 разрядов).

В отдел реализации услуг:

  • инженеры;
  • техник.

В группу топо-геодезического обеспечения:

  • геодезисты.

В службу воздушных линий:

  • электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи (3-5 разрядов);
  • электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей (3-5 разрядов).

В службу трансформаторных подстанций:

  • электромонтеры по обслуживанию подстанций (3-5 разрядов);
  • электромонтеры по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (3-5 разрядов).

В административно-хозяйственный отдел:

  • уборщики производственных и служебных помещений.

В транспортную службу:

  • машинисты крана автомобильного;
  • машинисты автовышки и автогидроподъемника;
  • водители грузового автомобиля полной массой до и более 3,5 тонн.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: +7 (920) 964-14-44

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