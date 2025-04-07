В Москве заключён под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве маленького внука

Хорошевский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего малолетнего внука. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ранее фигуранту было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Мужчина частично признал вину. В ходе судебного заседания он не возражал против избрания меры пресечения в виде ареста.

По данным следствия, трагедия произошла 5 апреля в квартире жилого дома на улице Твардовского. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанёс своему внуку, ребёнку 2023 года рождения, множественные удары по голове, телу и конечностям. Затем он несколько раз ударил младенца об пол и стены. От полученных травм ребёнок скончался.

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Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре. Ведомство продолжает следить за ходом следственных мероприятий.