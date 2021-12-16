В Москве задержали нелегальных банкиров с оборотом в миллиард рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с СЭБ ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.

По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности – 65 миллионов рублей.

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Следователем СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. При участии Росгвардии проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.