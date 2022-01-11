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Вторник, 11 января, 2022
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В Москве подростки снимали на видео изнасилование 13-летней подруги

Александр Ильин

Завершилось расследование уголовного дела в отношении трёх подростков в возрасте от 16 до 17 лет, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки в Москве, сообщает столичный следком. 

Как выяснили следователи, подростки напоили 13-летнюю подругу неизвестной спиртосодержащей жидкостью (по информации ряда СМИ, в ней находились психотропные таблетки). 

После этого молодые люди, воспользовавшись бессознательным состоянием потерпевшей, изнасиловали её и совершили иные действия сексуального характера. Всё происходящее обвиняемые снимали на мобильный телефон. 

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Девочка рассказала родителям о случившемся лишь спустя продолжительное время, поскольку фигуранты дела угрожали ей снятым видео. 

Сейчас уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ передано для направления в суд.

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