В Москве педофила застукали с ребенком возле торгового центра

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Полицейские задержали 38-летниго жителя Зеленограда, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, пишет МК.

Злоумышленник познакомился с восьмилетним мальчиком две недели назад по время прогулки. Он предложил мальчику прогуляться, пообещав купить сладости. Ребенок согласился.

Мужчина купил мальчику шоколадку и принялся беседовать с ним на лавочке, посадив на колени. «Новые друзья» обменялись телефонами и договорились встречаться тайком на этом месте.

Школьник две недели скрывал от мамы свое новое знакомство с 38-летним другом, который развращал его. Правда вскрылась благодаря приятелю мамы школьника, случайно заснявшего педофила и ребенка возле ТЦ.