25.3 C
Рязань
Пятница, 16 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Москве педофила застукали с ребенком возле торгового центра

Никита Брыкин
В Москве педофила застукали с ребенком возле торгового центра
- Advertisement -

Полицейские задержали 38-летниго жителя Зеленограда, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, пишет МК.

Злоумышленник познакомился с восьмилетним мальчиком две недели назад по время прогулки. Он предложил мальчику прогуляться, пообещав купить сладости. Ребенок согласился.

Мужчина купил мальчику шоколадку и принялся беседовать с ним на лавочке, посадив на колени. «Новые друзья» обменялись телефонами и договорились встречаться тайком на этом месте.

Школьник две недели скрывал от мамы свое новое знакомство с 38-летним другом, который развращал его. Правда вскрылась благодаря приятелю мамы школьника, случайно заснявшего педофила и ребенка возле ТЦ.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,526ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]