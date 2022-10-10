В Московском районе Рязани задержали двух наркозакладчиков из Средней Азии

В Рязани действовала этническая преступная группа по бесконтактному распространению «синтетики» через мессенджеры. Полицейские пресекли деятельность преступников, – сообщили в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области в дачном секторе на улице Бирюзова в Рязани заметили подозрительных прохожих. Молодые люди вели себя так, что у правоохранителей появилось подозрение в их причастности к незаконному обороту наркотиков. Парней задержали.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, подключившиеся к расследованию, выяснили, что 21-летние граждане одной из стран Среднеазиатского региона работают на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков. Проживают они в Московской области, а в Рязань их направили кураторы в «криминальную командировку».

Полицейские установили маршрут передвижения преступников и изъяли на улице Станкозаводской 4 свёртка с метадоном массой более одного грамма.

Следователь специализированного отдела СУ УМВД по Рязанской области возбудил в отношении закладчиков уголовное дело статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд заключил мигрантов под стражу.

Правоохранители продолжают розыск других участников преступной группы.

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