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«В морозы начнётся, в жару закончится»: предсказание о завершении СВО на Украине оставила великая Ванга

7info7
предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube

Великая болгарская провидица Ванга, которая запомнилась всему миру своими точными предсказаниями, много говорила о судьбе России. Многое из того, что она говорила, сбылось уже после её смерти в современных реалиях. В частности, правдивым оказалось предсказание о начале спецоперации на Украине. Совсем недавно было обнародовано ещё одно важное предсказание Ванги, которое касается окончания СВО.

– Проблемы у Киева продлятся не более двух лет. В морозы начнётся, в жару закончится и двух лет не пройдёт, — сказала Ванга.

Судя по её словам, переговорный процесс может начаться уже совсем скоро.

Полный текст пророчества Ванги о судьбах России и Украины:

Ещё в 90-х годах прошлого века нескольким «паломникам» из России, приехавшим на «прием по личным вопросам», баба Ванга зачем-то рассказала о будущем Украины.

Люди вспомнили её слова в феврале 2019 года, задолго до начала военной операции России.

«Кум Ванги» Сергей Косторный сообщил, что слышал от провидицы о дне пяти двоек — 24.02.2022. В 1995 году во время беседы с ним, узнав, что мужчина родился в Курской области, ясновидящая сказала: «Война там будет страшная… друг друга поубивают…»

Потом пробормотала: «Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство… страшное сделает, родину свою на куски рвать будет, народ разделит, веру людей поменяет…».

Вероятно, под «Порохом» подразумевается Порошенко, «зелёный» — Зеленский.

Родившемуся в Донецке журналисту Константину Долгову в 1993 году Ванга говорила о смешанной с кровью земле на его родине, о том, что сосед будет бить соседа.

В 1996 году Ванга рассказала о конфликте на границе с Россией своему переводчику Стояну Петрову: «…народ разделен будет…брат против брата пойдет… кровь прольется…». Что бабушка имела тогда в виду, Стоян не понял, думал, что речь идет и Прибалтике.

Петров также рассказывает, что Ванга обещала наступление мира. Наступит он после того, как братья, пошедшие друг на друга договорятся, а младший уступит старшему.

Косторному Ванга рассказала, что Россию хранит Богородица. И сильно удивила: «…возникнет мощное славянское государство, в которое объединятся три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина… И Греция туда войдет, и Сербия, и Болгария…» Последним даже не надо будет выходить из Евросоюза, потому что «…Евросоюз развалится, Восток его задавит…»

Сколько на это потребуется времени, с какого периода начнётся объединение, мнения людей расходятся. Кто-то говорит о семи годах, кто-то о 25-30.

О третьей мировой войне Косторному Ванга не говорила. Она сообщила, что после появления славянского государства через 20 лет человечество откажется от границ, создаст мировое правительство и примет единую религию.

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