«В морозы начнётся, в жару закончится»: предсказание о завершении СВО на Украине оставила великая Ванга

Великая болгарская провидица Ванга, которая запомнилась всему миру своими точными предсказаниями, много говорила о судьбе России. Многое из того, что она говорила, сбылось уже после её смерти в современных реалиях. В частности, правдивым оказалось предсказание о начале спецоперации на Украине. Совсем недавно было обнародовано ещё одно важное предсказание Ванги, которое касается окончания СВО.
Судя по её словам, переговорный процесс может начаться уже совсем скоро.
Полный текст пророчества Ванги о судьбах России и Украины:
Ещё в 90-х годах прошлого века нескольким «паломникам» из России, приехавшим на «прием по личным вопросам», баба Ванга зачем-то рассказала о будущем Украины.
Люди вспомнили её слова в феврале 2019 года, задолго до начала военной операции России.
«Кум Ванги» Сергей Косторный сообщил, что слышал от провидицы о дне пяти двоек — 24.02.2022. В 1995 году во время беседы с ним, узнав, что мужчина родился в Курской области, ясновидящая сказала: «Война там будет страшная… друг друга поубивают…»
Потом пробормотала: «Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство… страшное сделает, родину свою на куски рвать будет, народ разделит, веру людей поменяет…».
Вероятно, под «Порохом» подразумевается Порошенко, «зелёный» — Зеленский.
Родившемуся в Донецке журналисту Константину Долгову в 1993 году Ванга говорила о смешанной с кровью земле на его родине, о том, что сосед будет бить соседа.
В 1996 году Ванга рассказала о конфликте на границе с Россией своему переводчику Стояну Петрову: «…народ разделен будет…брат против брата пойдет… кровь прольется…». Что бабушка имела тогда в виду, Стоян не понял, думал, что речь идет и Прибалтике.
Петров также рассказывает, что Ванга обещала наступление мира. Наступит он после того, как братья, пошедшие друг на друга договорятся, а младший уступит старшему.
Косторному Ванга рассказала, что Россию хранит Богородица. И сильно удивила: «…возникнет мощное славянское государство, в которое объединятся три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина… И Греция туда войдет, и Сербия, и Болгария…» Последним даже не надо будет выходить из Евросоюза, потому что «…Евросоюз развалится, Восток его задавит…»
Сколько на это потребуется времени, с какого периода начнётся объединение, мнения людей расходятся. Кто-то говорит о семи годах, кто-то о 25-30.
О третьей мировой войне Косторному Ванга не говорила. Она сообщила, что после появления славянского государства через 20 лет человечество откажется от границ, создаст мировое правительство и примет единую религию.