В Михайловском районе в аварии погиб 18-летний пассажир

В Михайловском районе столкнулись автомобиль «Пежо 308» и автомобиль ВАЗ-211440. О ДТП сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

Авария произошла 23 июня, примерно в 13:40, на 4-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». За рулем иномарки находилась 39-летняя местная жительница. Она столкнулась с легковым автомобилем, которым управлял 19-летний житель Михайлова.

Водители легковушек обращались за медицинской помощью. Пострадали и двое 18-летних пассажиров автомобиля ВАЗ-211440. Один из них умер в реанимационном отделении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.