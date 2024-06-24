Понедельник, 24 июня, 2024

В Михайловском районе в аварии погиб 18-летний пассажир

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

В Михайловском районе столкнулись автомобиль «Пежо 308» и автомобиль ВАЗ-211440. О ДТП сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

Авария произошла 23 июня, примерно в 13:40, на 4-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». За рулем иномарки находилась 39-летняя местная жительница. Она столкнулась с легковым автомобилем, которым управлял 19-летний житель Михайлова.

Водители легковушек обращались за медицинской помощью. Пострадали и двое 18-летних пассажиров автомобиля ВАЗ-211440. Один из них умер в реанимационном отделении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Михайловском районе в аварии погиб 18-летний пассажир
В Михайловском районе в аварии погиб 18-летний пассажир

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