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Пятница, 3 сентября, 2021
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В Липецке погиб электрик из-за несчастного случая

Никита Брыкин
В Липецке погиб электрик из-за несчастного случая

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В прокуратуру направлены материалы расследования смерти электрика управляющей компании, пишет Город 48.

Инцидент произошел 12 июня в микрорайоне «Елецкий». По предварительной версии, сотрудник получил удар током в подвале многоквартирного дома.

В региональной Госинспекции труда уточнили, что причиной случившегося стал несчастный случай.

«В УК не были назначены лица, ответственные за безопасное производство всех видов работ в электроустановках», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, работников не обеспечили проверенными средствами защиты от поражения электрическим током, а также обучили мерам безопасности труда с недостатками.

Выяснилось, что ответственных за выявленные нарушения привлекли к административной ответственности.

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