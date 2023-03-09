В Липецке женщины получили на 8 Марта букеты с гранатами

Как минимум три жительницы Липецка получили в букете цветов гранаты Ф-1, сообщил телеграм-канал Shot.
Такой подарок обнаружила помощник прокурора Советского района. Курьер принес ей цветы из киоска на улице Гагарина. В букете лежала граната и письмо с угрозами. В сам цветочный его принесла неизвестная женщина.
Похожий случай произошел в доме на площади Победы. Девушке доставили коробку с гранатой и аналогичной запиской.
Все гранаты оказались муляжом. Стражи порядка ищут отправителей. Горожан призвали не принимать посылки от незнакомых людей.
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