В Липецке женщины получили на 8 Марта букеты с гранатами

Как минимум три жительницы Липецка получили в букете цветов гранаты Ф-1, сообщил телеграм-канал Shot.

Такой подарок обнаружила помощник прокурора Советского района. Курьер принес ей цветы из киоска на улице Гагарина. В букете лежала граната и письмо с угрозами. В сам цветочный его принесла неизвестная женщина.

Похожий случай произошел в доме на площади Победы. Девушке доставили коробку с гранатой и аналогичной запиской.

Все гранаты оказались муляжом. Стражи порядка ищут отправителей. Горожан призвали не принимать посылки от незнакомых людей.