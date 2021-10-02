В Ленобласти студент зарезал мать и 3-летнюю сестру

В городе Бугры Ленинградской области 21-летний молодой человек нанёс смертельные ножевые ранения своей матери и 3-летней сводной сестре. Об этом пишет портал «47news».

ЧП произошло в субботу, 2 октября. Парень, четверокурсник Санкт-Петербургского Горного университета, приехал в гости к родным. В тот момент в квартире находились его мать и сестра.

Около 15:00 в дом вернулся отчим молодого человека. Он увидел окровавленную кровать и супругу, которая боролась сыном, держащим нож. Мужчина ударил пасынка по голове, выбил оружие и поспешил обратиться за помощью.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мёртвой 3-летнюю девочку. Мать к тому моменту была жива, но позже скончалась от полученных увечий.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».