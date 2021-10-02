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Воскресенье, 3 октября, 2021
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В Ленобласти студент зарезал мать и 3-летнюю сестру

Александр Ильин
В Ленобласти студент зарезал мать и 3-летнюю сестру
Фото: 47news.ru

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В городе Бугры Ленинградской области 21-летний молодой человек нанёс смертельные ножевые ранения своей матери и 3-летней сводной сестре. Об этом пишет портал «47news». 

ЧП произошло в субботу, 2 октября. Парень, четверокурсник Санкт-Петербургского Горного университета, приехал в гости к родным. В тот момент в квартире находились его мать и сестра. 

Около 15:00 в дом вернулся отчим молодого человека. Он увидел окровавленную кровать и супругу, которая боролась сыном, держащим нож. Мужчина ударил пасынка по голове, выбил оружие и поспешил обратиться за помощью. 

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мёртвой 3-летнюю девочку. Мать к тому моменту была жива, но позже скончалась от полученных увечий. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». 

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