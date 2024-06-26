Среда, 26 июня, 2024

В Курске зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит санитарно-эпидемиологические мероприятия после регистрации 11 случаев острой кишечной инфекции. Заболевшие употребляли рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в ресторане «Sushi King» по адресу г. Курск, ул. Студенческая, 1.

После первых сообщений о заболевших было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Отобраны пробы пищи и сырья для анализа, проведено обследование персонала и санитарного состояния заведения. В связи с выявленными нарушениями, деятельность предприятия приостановлена, а материалы переданы в суд.

Ситуация находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора по Курской области, сообщает пресс-служба ведомства.

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