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Пятница, 28 мая, 2021
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В Коврове вырубили березовую рощу для строительства новой школы

Никита Брыкин
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Ковровские рабочие приступили к уничтожению березовой рощи ради строительства в городе новой школы на 1100 мест, сообщает телеканал «Зебра ТВ».

Сообщается, что всего было вырублено порядка 370 деревьев. Планируется посадить на будущем пришкольном участке сто лип и тысячу кустарников.

Многих горожан возмутила работа строителей. Власти признались, что удосужились ознакомить местных жителей с проектом стройки, однако материалы с описанием новой школы публиковались в СМИ.

Местная администрация подчеркнула, что после окончания стройки территорию приведут в порядок.

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