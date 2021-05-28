В Коврове вырубили березовую рощу для строительства новой школы

- Advertisement -

Ковровские рабочие приступили к уничтожению березовой рощи ради строительства в городе новой школы на 1100 мест, сообщает телеканал «Зебра ТВ».

Сообщается, что всего было вырублено порядка 370 деревьев. Планируется посадить на будущем пришкольном участке сто лип и тысячу кустарников.

Многих горожан возмутила работа строителей. Власти признались, что удосужились ознакомить местных жителей с проектом стройки, однако материалы с описанием новой школы публиковались в СМИ.

Местная администрация подчеркнула, что после окончания стройки территорию приведут в порядок.