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В Костромской области задержан судимый педофил, совращавший дочь знакомой

7info

В Костромской области 28 мая задержан гражданин Н., подозреваемый в совершении развратных действий в отношении девочки, которой не исполнилось 14 лет. Подробности сообщила пресс-служба Костромского областного суда.

Уголовное дело правоохранители возбудили по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Преступление мужчина совершил в отношении малолетней дочери знакомой.

Сообщается, что Н. имеет судимость, освободился в 2022 году, не имеет постоянного источника дохода.

— Санкция ч. 2 ст. 135 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет, — сообщает пресс-служба суда.

По ходатайству следствия, Буйский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО обвиняемый проведёт два месяца до 30 июля.

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