В Костромской области пьяная женщина заставила девочку переплыть реку в мороз

- Advertisement -

В Костромской области осудили женщину, которая заставила 13-летнюю девочку переплыть реку в конце ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло 26 ноября 2020 года в городе Нерехты. 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидела на улице знакомую девочку. Местная жительница подумала, что ранее подросток похитила у нее из квартиры 200 рублей. Женщина начала требовать назад свои деньги. Во время разбирательств обвиняемая нанесла девочке побои.

— После женщина привела ребенка на берег реки. Там в присутствии других детей она заставила девочку переплыть реку. Потерпевшая исполнила это требование. Затем женщина ударила девочку палкой и оставила ее в мокрой одежде на улице, — говорится в сообщении.

Температура воздуха в тот день составляла -1 градус. В результате у девочки было общее охлаждение и отморожение тыла стоп первой степени. Так женщина нанесла ребенку легкий вред здоровью.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки).

Суд назначил женщине 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.