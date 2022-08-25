В Клепиковском районе в воздухе превышено содержания ПДК вредных веществ

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области 24 августа сообщило о превышении ПДК по сернистому ангидриду и оксиду углерода при въезде в посёлок Ольгино.

24 августа пробы воздуха взяли в деревне Рябиновка, деревне Ольгино, селе Криуша в Клепиковском районе и посёлке Деулино в Рязанском районе. Пробы исследовали на содержание азота диоксида, сернистого ангидрида, формальдегида, взвешенных веществ, сероводорода, оксида углерода, мелкодисперстных взвешенных частиц МР10 и МР2,5.

При въезде в Ольгино выявлено превышение содержания ПДК в воздухе сернистого ангидрида в 1,28 раз и оксида углерода в 1,46 раз. Результаты лабораторных исследований представил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области».

Областное Управление Роспотребнадзора в связи с лесными пожарами продолжает усиленный контроль за состоянием атмосферного воздуха.