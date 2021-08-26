В Кировской области культурно-досуговый центр строят на костях

В Афанасьево местные жители возмущены строительством культурно-досугового центра на останках людей и дорогами, засыпанными землёй с костями.
Очевидцы ужаснулись, увидев останки людей. Землю для ремонта дорог привезли прямо с древнего захоронения с большим количеством костей.
Но на этом страшные находки не закончились. Спустя три дня, 24 августа, обнаружено массовое захоронение во время строительства культурно-досугового центра. Многие задаются вопросом: не опасны ли такие находки?
Люди начали собирать кости самостоятельно, чтобы захоронить. По их словами, они не готовы осквернять умерших.
Вопреки обращениям местных жителей, строительство культурно-досугового центра активно продолжается, сообщает Планета Афанасьево.