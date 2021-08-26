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Четверг, 26 августа, 2021
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В Кировской области культурно-досуговый центр строят на костях

Кристина Белова
В Кировской области культурно-досуговый центр строят на костях
фото с сайта планета Афанасьево

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В Афанасьево местные жители возмущены строительством культурно-досугового центра на останках людей и дорогами, засыпанными землёй с костями.

Очевидцы ужаснулись, увидев останки людей. Землю для ремонта дорог привезли прямо с древнего захоронения с большим количеством костей. 

Дорогие мои, нам ТАК не выжить. Наши кости, наверное, тоже раскидают… —  пишет местный житель. 

Но на этом страшные находки не закончились. Спустя три дня, 24 августа, обнаружено массовое захоронение во время строительства культурно-досугового центра. Многие задаются вопросом: не опасны ли такие находки?

Правда ли, что были найдены черепа с волосами, пересыпанные известью? Но ведь известью пересыпают трупы людей, скончавшихся от инфекционных болезней? — задают вопросы администрации города жители.

Люди начали собирать кости самостоятельно, чтобы захоронить. По их словами, они не готовы осквернять умерших.

Собрал на улице Строителей пгт Афанасьево и захоронил человеческие останки возле Поклонного креста. За последние сутки туда навозили ещё «черный грунт», —  сообщает на своей странице один из очевидцев

Вопреки обращениям местных жителей, строительство культурно-досугового центра активно продолжается, сообщает Планета Афанасьево.

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