В Кировской области культурно-досуговый центр строят на костях

В Афанасьево местные жители возмущены строительством культурно-досугового центра на останках людей и дорогами, засыпанными землёй с костями.

Очевидцы ужаснулись, увидев останки людей. Землю для ремонта дорог привезли прямо с древнего захоронения с большим количеством костей.

Дорогие мои, нам ТАК не выжить. Наши кости, наверное, тоже раскидают… — пишет местный житель.

Но на этом страшные находки не закончились. Спустя три дня, 24 августа, обнаружено массовое захоронение во время строительства культурно-досугового центра. Многие задаются вопросом: не опасны ли такие находки?

Правда ли, что были найдены черепа с волосами, пересыпанные известью? Но ведь известью пересыпают трупы людей, скончавшихся от инфекционных болезней? — задают вопросы администрации города жители.

Люди начали собирать кости самостоятельно, чтобы захоронить. По их словами, они не готовы осквернять умерших.

Собрал на улице Строителей пгт Афанасьево и захоронил человеческие останки возле Поклонного креста. За последние сутки туда навозили ещё «черный грунт», — сообщает на своей странице один из очевидцев

Вопреки обращениям местных жителей, строительство культурно-досугового центра активно продолжается, сообщает Планета Афанасьево.