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Среда, 8 декабря, 2021
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В Касимовском районе установили карантин по лейкозу крупного рогатого скота

Александр Ильин

В Касимовском районе Рязанской области на территории посёлка Лашма ввели  карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующее постановление главного управления ветеринарии региона опубликовано 8 ноября. 

Документ постановляет: «установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота с момента вступления в силу настоящего постановления до вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего больного и инфицированного восприимчивого животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных), получения двух подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота». 

Контролирует исполнение ограничительных мер начальник отдела противоэпизоотических и лабораторно-диагностических мероприятий Ю.А. Джалилов.

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Полностью с текстом документа можно ознакомиться здесь.

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