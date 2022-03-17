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Четверг, 17 марта, 2022

В Касимовском районе сгорел прицеп грузовика

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В Касимовском районе сгорел прицеп грузовика

7info

На дороге в Касимовском районе сгорел прицеп фуры, сообщает группа «Автоклуб Касимова».

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ЧП случилось недалеко от поворота на Клетино. По словам очевидца, сгорел только прицеп, грузовик цел.

Официальная информация уточняется.

В Касимовском районе сгорел прицеп грузовика

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