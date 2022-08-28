Воскресенье, 28 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Касимовском отделе ЗАГС поздравили супругов с бриллиантовой свадьбой

Фото из группы Главное управление ЗАГС Рязанской области ВКонтакте

26 августа поздравления принимали юбиляры супружеской жизни Анатолий Александрович и Екатерина Андреевна Хиловы.

Начальник территориального отдела ЗАГС по Касимову и Касимовскому району Татьяна Никишина чествовала супругов, проживших в браке целых 60 лет.

Бриллиант – самый ценный и дорогой из всех камней. Столь долгая супружеская жизнь очень редка и ценна, – отмечается в публикации Главного управления ЗАГС Рязанской области ВКонтакте.

Бриллиантовым юбилярам пожелали в первую очередь здоровья, семейного уюта и тепла, а также бережного отношения друг к другу на многие годы.

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