В касимовских школах открыли семь «Точек роста»

В Касимовском районе в семи школах открыли «Точки роста». Об этом пишет ИД «Пресса».

Центры образования естественнонаучной и технологической направленности появились благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Больше возможностей для современного обучения получили ученики в Китовской, Клетинской, Самыловской, Алёшинской, Ахматовской, Дмитриевской и Подлипкинской школах.

Отмечается, что в «Точках роста» касимовские школьники будут изучать биологию, химию и физику, осваивать дополнительные общеобразовательные программы цифровой, естественнонаучной и технической направленностей. Центры позволят проводить уроки более интересно. Ребята здесь также смогут заниматься научными проектами, углублять свои знания и делать открытия в межпредметной сфере.

Всего на сегодняшний день в Касимовском районе работает 16 «Точек роста».