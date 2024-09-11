Среда, 11 сентября, 2024

В касимовских школах открыли семь «Точек роста»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В Касимовском районе в семи школах открыли «Точки роста». Об этом пишет ИД «Пресса».

Центры образования естественнонаучной и технологической направленности появились благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Больше возможностей для современного обучения получили ученики в Китовской, Клетинской, Самыловской, Алёшинской, Ахматовской, Дмитриевской и Подлипкинской школах.

Отмечается, что в «Точках роста» касимовские школьники будут изучать биологию, химию и физику, осваивать дополнительные общеобразовательные программы цифровой, естественнонаучной и технической направленностей. Центры позволят проводить уроки более интересно. Ребята здесь также смогут заниматься научными проектами, углублять свои знания и делать открытия в межпредметной сфере.

Всего на сегодняшний день в Касимовском районе работает 16 «Точек роста».

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