На главнуюНовости РязаниНовости Касимова 04.07.2023 15:52 В Касимове женщина вырвала цветы из клумб на улице Советской 7info Женщина презентабельного вида сорвала цветы с клумб, расположенных на улице Советской в Касимове. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Бахилов. — Такой вопиющий случай воровства произошел вчера среди дня на улице Советской! — написал Бахилов ВКонтакте.— Женщина, имеющая вполне презентабельный вид, решила, что жители города не достойны цветов на городских клумбах и решила их украсть, ее привлекла не одна, а все клумбы, расположенные по ул. Советской, из которых она вырывала посаженные цветы и складывала себе в пакет. Кража цветов снята на камеры наблюдения, записи переданы правоохранителям. Новости партнёров Читайте также 20 троллейбусов из Санкт-Петербурга прибудут в Рязань до октября Передвижные флюорографы начали работу в Скопинском районе День семьи, любви и верности отметят в рязанском ТРЦ «М5 Молл» В Рязани запрет на продажу алкоголя в День молодёжи перенесли на другой день Сквер у Дома офицеров в Рязани благоустроят за 3,75 млн рублей Мэрия Касимова рассказала о работе МКП «Касимовсервис» на этой неделе Полузащитник Доронин покидает ФК «Рязань» В Рязанской области пройдёт этап соревнований по плаванию Swimcup Иван БахиловКасимов Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика 20 троллейбусов из Санкт-Петербурга прибудут в Рязань до октября Соответствующие договорённости с губернатором Северной столицы Александром Бегловым закреплены документально Бессмертная классика и любимые герои: Рязанский театр юного зрителя представил «Бесприданницу» 30 июня Рязанский ТЮЗ представил свою версию известной пьесы Островского "Бесприданница". Премьера состоялась на сцене Рязанского театра драмы. Передвижные флюорографы начали работу в Скопинском районе С 31 июля мобильные пункты отправятся в Касимовский район День семьи, любви и верности отметят в рязанском ТРЦ «М5 Молл» 8 июля ТРЦ «М5 Молл» приглашает на трёхчасовую развлекательную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности. В Рязани запрет на продажу алкоголя в День молодёжи перенесли на другой день Решение принято 4 июля на заседании правительства региона. Сквер у Дома офицеров в Рязани благоустроят за 3,75 млн рублей Тендер по выбору подрядчика опубликовал сайт Госзакупок. Шаманка Кажетта объяснила сложные времена в России «жатвой душ» Сейчас происходит "жатва душ", а наша страна устремляется к Великому Переходу. Мэрия Касимова рассказала о работе МКП «Касимовсервис» на этой неделе На участке теплотрассы по площади Соборная продолжаются работы по замене аварийного участка Полузащитник Доронин покидает ФК «Рязань» Доронин выступал в Рязани на протяжении двух сезонов. В общей сложности он провел за команду 59 матчей. В Рязанской области пройдёт этап соревнований по плаванию Swimcup Спортивный городок соревнований расположится на территории базы отдыха «Ока» — там финишируют обе дистанции заплывов. Рязанская область получит дополнительные деньги на расселение ветхих домов Малков потребовал от руководителей муниципалитетов реализовывать программу с опережением. Вопрос назначения Дмитрия Коданёва прокурором Рязанской области практически решён Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Дмитрия Коданёва на должность рязанского прокурора