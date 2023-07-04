В Касимове женщина вырвала цветы из клумб на улице Советской

— Такой вопиющий случай воровства произошел вчера среди дня на улице Советской! — написал Бахилов ВКонтакте.

— Женщина, имеющая вполне презентабельный вид, решила, что жители города не достойны цветов на городских клумбах и решила их украсть, ее привлекла не одна, а все клумбы, расположенные по ул. Советской, из которых она вырывала посаженные цветы и складывала себе в пакет.