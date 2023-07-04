Вторник, 4 июля, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

В Касимове женщина вырвала цветы из клумб на улице Советской

7info

Женщина презентабельного вида сорвала цветы с клумб, расположенных на улице Советской в Касимове. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Бахилов.

— Такой вопиющий случай воровства произошел вчера среди дня на улице Советской! — написал Бахилов ВКонтакте.
— Женщина, имеющая вполне презентабельный вид, решила, что жители города не достойны цветов на городских клумбах и решила их украсть, ее привлекла не одна, а все клумбы, расположенные по ул. Советской, из которых она вырывала посаженные цветы и складывала себе в пакет.

Кража цветов снята на камеры наблюдения, записи переданы правоохранителям.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

20 троллейбусов из Санкт-Петербурга прибудут в Рязань до октября

Соответствующие договорённости с губернатором Северной столицы Александром Бегловым закреплены документально

Бессмертная классика и любимые герои: Рязанский театр юного зрителя представил «Бесприданницу»

30 июня Рязанский ТЮЗ представил свою версию известной пьесы Островского "Бесприданница". Премьера состоялась на сцене Рязанского театра драмы.

Передвижные флюорографы начали работу в Скопинском районе

С 31 июля мобильные пункты отправятся в Касимовский район

День семьи, любви и верности отметят в рязанском ТРЦ «М5 Молл»

8 июля ТРЦ «М5 Молл» приглашает на трёхчасовую развлекательную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности.

В Рязани запрет на продажу алкоголя в День молодёжи перенесли на другой день

Решение принято 4 июля на заседании правительства региона.

Сквер у Дома офицеров в Рязани благоустроят за 3,75 млн рублей

Тендер по выбору подрядчика опубликовал сайт Госзакупок.

Шаманка Кажетта объяснила сложные времена в России «жатвой душ»

Сейчас происходит "жатва душ", а наша страна устремляется к Великому Переходу.

Мэрия Касимова рассказала о работе МКП «Касимовсервис» на этой неделе

На участке теплотрассы по площади Соборная продолжаются работы по замене аварийного участка

Полузащитник Доронин покидает ФК «Рязань»

Доронин выступал в Рязани на протяжении двух сезонов. В общей сложности он провел за команду 59 матчей.

В Рязанской области пройдёт этап соревнований по плаванию Swimcup

Спортивный городок соревнований расположится на территории базы отдыха «Ока» — там финишируют обе дистанции заплывов.

Рязанская область получит дополнительные деньги на расселение ветхих домов

Малков потребовал от руководителей муниципалитетов реализовывать программу с опережением.

Вопрос назначения Дмитрия Коданёва прокурором Рязанской области практически решён

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Дмитрия Коданёва на должность рязанского прокурора
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации