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В Касимове загорелся магазин «Планета»

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В Касимове загорелся магазин «Планета». Об этом 12 мая сообщили в группе «Типичный Касимов».

Подписчики сообщают о возможном ограничении движения по улице Советской.

Подробности случившегося уточняются.

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