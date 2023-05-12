В Касимове загорелся магазин «Планета»

Специалист по Польше Вадим Трухачев призвал в интервью «360» спокойно относиться к желанию Варшавы переименовать Калининград в Крулевец.
По его мнению, решение польских властей не несет никакой угрозы для российского города.
«Это не означает, будто Польша имеет на Калининград какие-то виды», — сказал Крулевец.
Эксперт предположил, что возвращение названия связано...
Представители «Лиги безопасного интернета» предупредили в Telegram жителей Брянской области о рассылке вируса под видом повесток из военкомата.
В публикации говорится, что гражданам рассылают трояны под видом официальных документов. Уже выявлено 600 подобных писем. Вызовы в военкоматы оформили от имени Минобороны.
Преступники прикрепляли к письмам файл с «оригиналом», при...
Губернатор Вячеслав Гладков высказался насчет слухов о перемещении украинских войск у границ Белгородской области, пишет «Бел.Ру».
По его словам, противник стремится испугать россиян и навести панику среди населения.
«Не удастся. Мы на месте. Ситуация сложная, но все находятся на своих местах и занимаются тем, чем должны», – пояснил Гладков.
Глава...
Ремонтно-реставрационные работы в Рязанском театре юного зрителя завершатся в этом году досрочно. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр культуры региона Марина Кауркина.
Глава Минкульта вместе с художественным руководителем театра Мариной Есениной и представителями подрядной организации оценила ход работ. В здании театра уже уложена новая кровля,...
Жителям Белгорода стали поступать звонки с просьбой сдать кровь на случай, если ВСУ прорвут границу, пишет «Бел.Ру».
Звонивший утверждал, что представляет региональный Минздрав. Злоумышленник призвал прийти в центр по сбору донорской крови, аргументируя это скорым украинским наступлением.
«Видимо, человек понял, что на меня это сообщение не подействовало, потому что...
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего шоу резко раскритиковал приезд певицы Аллы Пугачевой в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина.
Журналиста возмутило, что многие встретили артистку тепло и были рады встрече с ней.
«Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь! Всю эту шелуху! Всю эту...
Авторы телеграм-канала «Война с фейками. Белгород» опровергли слухи о прорыве танков ВСУ в Белгородскую область.
Ранее в Сети появилась информация, что украинская боевая техника якобы уже вышла в пригороды Белгорода.
«Верить им (слухам. — Прим. Ред.) не надо, потому что никто никуда не вышел. И подобные сообщения в большем...