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В Касимове установили бюст адмирала Александра Авинова

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Фото: ИД "Пресса"

На Набережной улице Касимова установили бюст адмирала Александра Авинова, сообщает сайт ИД «Пресса».

Монумент уроженцу Касимовской земли поставили благодаря программе поддержки местных инициатив. Отлитый из бронзы бюст установлен на гранитный постамент.

На проект выделили 2,5 миллиона рублей. 80% получено из бюджета Рязанской области, по 354 тысячи выделили из местного бюджета и собрали инициаторы проекта.

Инициатор установки бюста — историк Владимир Муратов.

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