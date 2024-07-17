В Касимове, Ряжске и Сараях появятся муралы рязанских художников Александры Шаяхметовой и Александра Синицына

Рязанские художники Александра Шаяхметова и Александр Синицын создадут муралы в Касимове, Ряжске и Сараях до конца лета. Об этом пишет ИД «Пресса».

Художники в июне уже расписали стены в Михайлове и Сасове. Сейчас они работают в Касимове. На стене дома по улице Ленина до 19 июля появится мурал жар-птицы и снежного барса. Он символизирует слияние двух культур.

После Касимове Александра Шаяхметова и Александр Синицын отправятся в Ряжск и Сараи.

Отмечается, что все изображения, которые создают художники, согласовываются с муниципалитетами.