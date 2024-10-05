Суббота, 5 октября, 2024

В Касимове прокуратура вынесла предписание директору УК

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/prokrzn

В Касимове прокуратура провела проверку после обращения местного жителя, пожаловавшегося на некачественное содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

В ходе проверки установлено, что достаточных мер для содержания дома №2Б по улице 50 лет СССР ООО «Жилбытсервис» не принимает. В подвале есть подтопления, застои воды, сырость, присутствует запах канализации, имеются дефекты в конструкции лестницы. 

Межрайонный прокурор вынес директору управляющей компании представление. 

«Фактическое устранение нарушений находится на контроле в межрайпрокуратуре», — сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области. 

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