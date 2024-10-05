В Касимове прокуратура вынесла предписание директору УК

В Касимове прокуратура провела проверку после обращения местного жителя, пожаловавшегося на некачественное содержание общего имущества в многоквартирном доме.

В ходе проверки установлено, что достаточных мер для содержания дома №2Б по улице 50 лет СССР ООО «Жилбытсервис» не принимает. В подвале есть подтопления, застои воды, сырость, присутствует запах канализации, имеются дефекты в конструкции лестницы.

Межрайонный прокурор вынес директору управляющей компании представление.

«Фактическое устранение нарушений находится на контроле в межрайпрокуратуре», — сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.