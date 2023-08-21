В Касимове освятили новый исправительный центр, сообщила пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Исправительный центр, созданный на базе племенного завода «Дмитриево», ввели в эксплуатацию в конце июня. В настоящее время в УФИЦ отбывают наказание 50 осужденных к принудительным работам. Они трудоустроены на объектах фермерского хозяйства.

Чин освящения УФИЦ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области совершили настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы села Дмитриево протоиерей Симеон Правдолюбов и председатель отдела Рязанской епархии по связям с УФСИН протоиерей Георгий Марков. В богослужении приняли участие Уполномоченный по правам человека Наталья Епихина, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Николай Кутаков, генеральный директор ПЗ «Дмитриево» Сергей Кострюков.

Священнослужитель освятил комнаты общежития, досуга, столовую, кабинеты сотрудников. В новой молельной комнате для осужденных к принудительным работам будут проводиться богослужения, беседы о духовной жизни и нравственности.

Приобщение к религии является одним из методов воспитательной работы с осужденными. Православные храмы и молельные комнаты действуют во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах Рязанской области.

Отбывающие наказание трудоустроены на объектах фермерского хозяйства ПЗ «Дмитриево»: работают в полеводстве, строительных бригадах, ухаживают за животными. Режим исправительного центра отличается от исправительной колонии: разрешено пользоваться сотовой связью и интернетом, встречаться с родными, выходить за пределы учреждения в свободное от работы и отведенное для этого время.

Расходы по вводу в эксплуатацию, работе УФИЦ, содержанию осужденных несет сельскохозяйственное предприятие. Предприниматель обеспечил осужденных всем необходимым и создал максимально комфортные условия для проживания. Мебель для исправительного центра была изготовлена в исправительных учреждениях УФСИН России по Рязанской области.

Осужденные родом из Рязанской области смогут отбывать наказание в виде принудительных работ в родном регионе, поддерживая социально-полезные связи. Они получат специальность и после освобождения смогут остаться работать на предприятии, если зарекомендуют себя с положительной стороны.

Ввод в эксплуатацию участка, функционирующего как исправительный центр, позволит привлечь в Касимовский район дополнительную рабочую силу, решить вопрос нехватки кадров на сельхозпредприятии и внести вклад в развитие экономики района.