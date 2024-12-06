В Касимове обновили спуск к набережной – «третий луч». Об этом сообщает Главархитектура области во “ВКонтакте”.

По предложению архитекторов сформирована ось на Вознесенский собор в виде лестницы и выхода к набережной, создана безбарьерная среда. Ограждение выполнено в минималистическом стиле, чтобы не перекрывать вид на Оку. Разработан дизайн массивных деревянных скамеек.

Выход от Соборной площади к улице Набережной благоустроили в рамках программы формирования современной городской среды Рязанской области.