Пятница, 6 декабря, 2024
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В Касимове обновили спуск к набережной – «третий луч»

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Валерия Мединская
Фото: Володи Колосова из группы Главархитктуры Рязанской области во "ВКонтакте"

В Касимове обновили спуск к набережной – «третий луч». Об этом сообщает Главархитектура области во “ВКонтакте”.

По предложению архитекторов сформирована ось на Вознесенский собор в виде лестницы и выхода к набережной, создана безбарьерная среда. Ограждение выполнено в минималистическом стиле, чтобы не перекрывать вид на Оку. Разработан дизайн массивных деревянных скамеек.

Выход от Соборной площади к улице Набережной благоустроили в рамках программы формирования современной городской среды Рязанской области.

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