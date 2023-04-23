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Воскресенье, 23 апреля, 2023

В Карачаевске обнаружили голую 10-летнюю девочку с перерезанным горлом

Отец нашел 10-летнюю девочку с перерезанным горлом в Карачаевске, сообщил телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел 20 апреля. По предварительной информации, родители отпустили ребенка за мороженным. Домой их дочь так и не вернулась.

Позже родитель обнаружил девочку в квартире соседей. Перед убийством ее ударили камнем по голове. При этом на ребенка не было одежды.

Правоохранители задержали подозреваемого – им оказался 15-летний сосед. Сначала он делал вид, что участвует в поисках девочки, но сам в это время избавлялся от следов крови у лифта и стирал свою одежду. Подросток уже дал признательные показания.

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