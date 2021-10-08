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Пятница, 8 октября, 2021
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В Канищеве местным жителям рассказали о вакцинации от COVID-19

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В Канищеве местным жителям рассказали о вакцинации от COVID-19

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В Рязани продолжается разъяснительная работа по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. 7 октября состоялась очередная встреча с рязанцами, на этом раз медики ответили на вопросы жителей Канищева.

Врач-терапевт Рязанской ОКБ Наталья Селезнёва пояснила: прививки помогают выработать коллективный иммунитет. Кроме того, она рассказала о необходимости соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и другие антиковидные меры.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

  • с помощью «Госуслуг»;
  • по единому номеру телефона для обращений по вопросам вакцинации от COVID-19 – 122, телефону «горячей линии» Минздрава: 8 (4912) 98-42-22;
  • по телефону пункта вакцинации
  • по телефону регистратуры медицинского учреждения, в котором проводится вакцинация.

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