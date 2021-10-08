В Канищеве местным жителям рассказали о вакцинации от COVID-19

В Рязани продолжается разъяснительная работа по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. 7 октября состоялась очередная встреча с рязанцами, на этом раз медики ответили на вопросы жителей Канищева.
Врач-терапевт Рязанской ОКБ Наталья Селезнёва пояснила: прививки помогают выработать коллективный иммунитет. Кроме того, она рассказала о необходимости соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и другие антиковидные меры.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:
- с помощью «Госуслуг»;
- по единому номеру телефона для обращений по вопросам вакцинации от COVID-19 – 122, телефону «горячей линии» Минздрава: 8 (4912) 98-42-22;
- по телефону пункта вакцинации
- по телефону регистратуры медицинского учреждения, в котором проводится вакцинация.