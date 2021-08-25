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Среда, 25 августа, 2021
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В Калуге мужчина хранил на балконе расчлененное тело друга

Кристина Белова
В Калуге мужчина хранил на балконе расчлененное тело друга

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В Калуге следователи нашли расфасованное по пакетам тело местного жителя. Останки пропавшего в 2019 году мужчины нашли на балконе у его друга, сообщает пресс-служба следкома по Калужской области.  

В ходе следствия выяснили, что 68-летний погибший пропал 3 декабря. Он не вернулся домой после смены на заводе. В вечер исчезновения мужчина со своим знакомым отмечал день рождения.

По одной из версий, друзья выпивали алкогольные напитки. Вскоре между ними завязалась ссора, и хозяин квартиры ударил гостя ножом в шею. После обвиняемый расчленил и расфасовал тело по пакетам.

Следователям удалось получить разрешение на обыск квартиры, где обнаружили останки пропавшего.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Сейчас дело передали в суд.

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