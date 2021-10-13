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Среда, 13 октября, 2021
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В Калининграде планируют заменить историческую брусчатку на асфальт

Александр Ильин

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Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда Дмитрий Галкаев высказался за замену брусчатки на асфальт. Об этом сообщает КП. 

По словам Галкаева, убирать брусчатку с дорог будут постепенно.

«Это делается не с бухты-барахты. Наш город в связи с федеральным законом №196 «О безопасности дорожного движения» использует направлено целевой подход этой деятельности», — заявил председатель. 

Как считает чиновник, брусчатка обладает большим количеством недостатков: имеет неровности, обеспечивает плохое сцепление шин, на ней плохо держится разметка.

Галкаев также отметил, что класть асфальт на 5-7% дешевле, чем каменное покрытие. 

В ближайшее время брусчатку собираются демонтировать у моста на Суворова, на Киевской и перекрёстке Вагоностроительная — Радищева.

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