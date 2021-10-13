В Калининграде планируют заменить историческую брусчатку на асфальт

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Калининграда Дмитрий Галкаев высказался за замену брусчатки на асфальт. Об этом сообщает КП.
По словам Галкаева, убирать брусчатку с дорог будут постепенно.
Как считает чиновник, брусчатка обладает большим количеством недостатков: имеет неровности, обеспечивает плохое сцепление шин, на ней плохо держится разметка.
Галкаев также отметил, что класть асфальт на 5-7% дешевле, чем каменное покрытие.
В ближайшее время брусчатку собираются демонтировать у моста на Суворова, на Киевской и перекрёстке Вагоностроительная — Радищева.