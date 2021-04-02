В Йошкар-Оле 37-летний мужчина изнасиловал трехлетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи считают, что в 2016 году в Йошкар-Оле мужчина остался наедине с трехлетним сыном сожительницы. Сначала он показал ему на своем телефоне видео, содержащее сцены сексуального характера. После этого мужчина изнасиловал ребенка. Похожая ситуация произошла еще в 2016, 2019 и 2020 годах.

Против мужчины завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (мужеложство, а также иные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста — 4 эпизода). Следователи собрали достаточно доказательств для направления дела в суд.