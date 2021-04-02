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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Йошкар-Оле 37-летний мужчина изнасиловал трехлетнего пасынка

Елена Лобанова
Изображение 192635 с сайта Pixabay

В Йошкар-Оле 37-летний мужчина изнасиловал трехлетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Следователи считают, что в 2016 году в Йошкар-Оле мужчина остался наедине с трехлетним сыном сожительницы. Сначала он показал ему на своем телефоне видео, содержащее сцены сексуального характера. После этого мужчина изнасиловал ребенка. Похожая ситуация произошла еще в 2016, 2019 и 2020 годах. 

Против мужчины завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (мужеложство, а также иные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста — 4 эпизода). Следователи собрали достаточно доказательств для направления дела в суд.

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