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Понедельник, 14 марта, 2022

В Ярославле умер пес, которого мог зарубить топором бывший полицейский

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В Ярославле умер пес, которого мог зарубить топором бывший полицейский

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Накануне ночью в Ярославле скончался пес Рекс, в нападении на которого обвиняют бывшего полицейского, пишет 76.ru.

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Волонтеры нашли изрезанную и истекающую кровью собаку 13 марта в селе Белогостицы. Животному перерезали горло и разрубили нос топором. За жизнь пса боролись врачи, но спасти его не удалось.

«Данный пес был привит, обработан и кастрирован. Он не представлял ни для кого угрозы», – пояснила собеседница.

В произошедшем винят местного жителя Михаила Воробьева, который десять лет назад работал в органах внутренних дел. Сам же мужчина утверждает, что его сын шел на остановку и испугался пса. Отец пошел провожать мальчика. В итоге он не нашел собаку и вернулся домой.

В полиции подтвердили, что займутся разбирательством этой истории, проводится проверка.

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