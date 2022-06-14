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Среда, 15 июня, 2022

В Ивановской области поймали педофила в одних трусах после изнасилования ребенка

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В Ивановской области поймали педофила в одних трусах после изнасилования ребенка

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя городе Родники Ивановской области, которого подозревают в изнасиловании девятилетней девочки, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в субботу, 11 июня. По предварительной версии, мужчина напал на ребенка во дворе многоквартирного дома и увел в укромное место. Жертва насильника звала на помощь.

На это обратил внимание местный житель, который вызвал полицию. Сержант полиции Артем Мальцев увидел мужчину и скрутил его.

Выяснилось, что у подозреваемого прежде уже были проблемы с законом, уточнили в полиции.

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