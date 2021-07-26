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Понедельник, 26 июля, 2021
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В Ивановской области осудят мать, снимавшую избиение дочери

Никита Брыкин
В Ивановской области осудят мать, снимавшую избиение дочери
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В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Кинешмы, которая записала на видео избиение трехлетней дочери, пишет РИА Новости.

Ранее РЕН ТВ опубликовал ролик, на котором видно, как женщина таскала дочь за волосы, била, в том числе головой о пол. Свои действия она объясняла тем, что отец девочки ушел к другой женщине.

«На, собачатина, получай, тварь, ты выродок его, у тебя папаша ушел к другой тете!», – кричала мать.

Выяснилось, что злоумышленница нашла переписку мужа с любовницей, в результате чего у нее сложилось неприязненное отношение к их совместной дочери. Мать состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, много пила при детях и бросала их посторонним людям.

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