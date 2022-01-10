В Ивановской области наблюдается пугающая ситуация с COVID-19 у детей

Заместитель директора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова рассказала в эфире телеканала «Россия 1» о рост заболеваемости COVID-19 у детей в Ивановской области.

Специалист объяснила пугающую статистику тем, что у детей уровень иммунитета от коронавирусной инфекции крайне низкий. Причиной этому в том числе является низкий уровень вакцинации.

Ранее медики заявляли, что малыши как раз переносят инфекцию в легкой форме, однако сейчас ситуация меняется в худшую сторону.