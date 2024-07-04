В Художественном музее можно увидеть графические работы Дали, Пикассо и других мастеров парижской школы

Выставка мирового уровня работает в Рязанском художественном музее до середины августа. В неё вошли почти 60 графических работ мастеров так называемой парижской школы, которые бережно хранятся в петербургской галерее современного искусства Bashmakov Gallery.



Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Морис Утрилло, Михаил Шемякин и другие… Именно их работы посчастливилось увидеть этим летом рязанцам. Эти звёздные имена связывает Париж – столица искусств XX века, объединившая несколько поколений художников, стремившихся к свободному поиску, творческому развитию и экспериментам. В этих работах можно увидеть этот прекрасный Париж. Для кого-то он откроется с новой, не совсем обычной стороны. Но одно понятно всем точно, Париж – это праздник, который всегда с тобой.





Представленные на выставке работы — оригиналы, некоторые из них существуют всего в нескольких экземплярах. Экспонаты размещены под специальным музейным стеклом, которое позволяет чётко разглядеть малейшие детали изображения. Кстати говоря, за этими шедевральными произведениями по всему миру охотятся коллекционеры. А мы можем увидеть их в нашем рязанском музее!