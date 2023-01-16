В ходе пьяной ссоры рязанец избил приятеля и отобрал у него мобильник

Патруль полиции задержал жителя Рязани по подозрению в грабеже. Подробности привели в УМВД по региону.

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области находились в дневное время на маршруте патрулирования в Советском районе областного центра. Они получили от оперативного дежурного указание прибыть на улицу Подгорную. Там, по поступившему в полицию сообщению, в квартире одного из домов избили мужчину.

Факт избиения подтвердился. Патрульных встретил 48-летний потерпевший с телесными повреждениями.

Предварительно установлено, что потерпевший был в гостях и распивал спиртное с хозяином и ещё одним знакомым. Завязалась ссора, и 41-летний хозяин жилища избил приятеля и отобрал у него телефон.

Ранее судимого за кражу и грабёж жителя Рязани доставили в ОМВД по Советскому району города. Похищенный телефон изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.