В Хакасии врач-терапевт советовал пациентам с ковидом не мыться неделю и принимать «мертвую воду»

В Хакасии врач-терапевт одной из больниц рекомендовал пациентам с коронавирусом лечиться «мертвой водой» и «не мыться 7 дней». Фотографию со списком «советов» опубликовали в Сети, сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

Судя по фото, пациентом следовало употреблять «кабачковое блюдо», заваривать листья смородины. В случае температуры — прибегнуть к «магнитотерапии»: присоединить к магниту крышки от банок, нагреть и водить ими у горла и носа.

Позже в региональном Минздраве подтвердили тот факт, что медик назначал такое лечение.

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Как сообщили в ведомстве, с терапевтом проведут беседу.