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Пятница, 26 ноября, 2021
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В Гвардейске женщина пришла в гости и внезапно умерла

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В экстренных службах Калининградской области рассказали изданию «Клопс» о внезапной смерти 42-летней женщины.

Инцидент произошел в четверг, 25 ноября, в Гвардейске. По предварительной версии, мужчина привел в гости подругу. Компания устроила застолье, в какой-то момент гостья упала на пол и перестала дышать.

Взволнованный гость разбудил хозяйку квартира, которая ранее пошла спать в соседнюю комнату, и сообщил о трагедии.

На место случившегося прибыли медики, которые констатировали факт смерти пострадавшей. Причину случившегося определит судебно-медицинская экспертиза.

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