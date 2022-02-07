В «Фотодоме» открывается масштабная фотовыставка о прекрасной эпохе 60–80-х годов «Пиво с подогревом»

9 февраля в 16.00 в «Фотодоме» состоится открытие одной из самых масштабных выставок музейно-выставочного центра — «Пиво с подогревом, или У нас была прекрасная эпоха». По словам автора проекта Андрея Карева, ретроспектива работ 39 авторов, посвященная тем, кому сегодня за пятьдесят, «рассказывает о том, как мы жили в 60–80-х годах прошлого века. В то время, которое вошло в историю как «период застоя», а для нас стало самым прекрасным временем».

Два года проработки концепции, год сбора и обработки материала, два месяца режиссуры отобранных кадров, и «пиво сварено»: более 200 снимков из семейных альбомов Андрея Карева и его коллег, друзей и приятелей, повествующих о детстве, школьных, студенческих и армейских годах, работе и увлечениях — походах, рыбалке, музыке — готовы к встрече со зрителем.

Фотомастера Рязани, среди которых Евгений Каширин, Игорь Евстифеев, Геннадий Шлоев, Владимир Иванов, Виктор Агеев, Андрей Карев, Сергей Романов и Андрей Павлушин и другие, помогут вспомнить, как выглядели рязанские улицы, парки и пляжи, квасные бочки и автоматы с газировкой и какими же вкусными были те, по 5 копеек, пирожки… Посетители «Фотодома» впервые смогут увидеть фотоработы народного художника РСФСР Станислава Якушевского, запечатлевшего наш город во время разлива, и жанровые снимки фронтовика Гурия Назарова, сохранившие образ Рязани через призму оптимизма фотографа-шестидесятника.

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Вспомнить былое время и встретиться со старыми друзьями, одноклассниками и однокурсниками — или же погрузиться в детство и юность старших поколений семьи — можно с 9 февраля до 5 марта ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 19.00, по адресу Почтовая, 58. Вход свободный при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации/перенесенном заболевании.

Возрастное ограничение — 12+.