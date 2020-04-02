Вышел в свет «Евгений Онегин»

Работать над романом Александр Пушкин начал 9 мая 1823 года. Последняя же точка была им поставлена в сентябре 1830 года в Болдино. Посчитав свой труд законченным, Пушкин сам произвел подсчет времени, потраченного на написание романа, – 7 лет 4 месяца и 17 дней.

2 апреля 1833 года вышло первое полное издание всего романа в одном томе. В одну неделю пятитысячный тираж первого издания разошелся целиком. Для того времени это было сенсацией.

Первые главы, которые вышли несколько раньше полного издания, читатели встречали восторженно. Для многих роман, с легкой руки Белинского, стал «энциклопедией русской жизни», «самым любимым дитем» фантазии поэта, произведением, в котором воссоздана «верная картина русского общества в известную эпоху».

В седьмом выпуске журнала «Сын Отечества» от 1828 года современник Пушкина так отзывался о романе: поэт «попеременно играет то умом, то чувством, то воображением, попеременно весел и задумчив, легкомыслен и глубок, насмешлив и чувствителен, едок и добродушен – он не дает дремать ни одной из душевных наших способностей, и, не занимая каждой из них надолго, ни одной не утомляет».

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