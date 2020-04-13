В Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса

Идея средства передвижения, движимого электричеством, впервые была высказана проживавшим в Англии немецким инженером доктором Вильгельмом Сименсом ещё в 1880 году. Эксперименты в этой области были начаты его братом Вернером фон Сименсом. Первый троллейбус был создан в Германии — в апреле 1882 года первая линия была открыта компанией Siemens & Halske в предместье Берлина Галензе.

Первый же российский троллейбус был создан в 1902 году. Разработкой занималась фирма «Фрезе и К°» — акционерное общество постройки и эксплуатации экипажей и автомобилей, основанное русским изобретателем, одним из конструкторов первого российского автомобиля Петром Александровичем Фрезе (1844—1918).

Двумя годами раньше появились первые легковые автомобили «Фрезе» с двигателями внутреннего сгорания. В 1902 году Фрезе выставил их на военные маневры под Курском. В том же году фабрика построила первый в России грузовик, а годом позже — автобус.

13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса, который еще называли «электрическим автомобилем». Весил троллейбус 820 килограммов. А электрическое оборудование для него изготавливалось по проекту барона Шуленбурга. В основу токосъемника была положена французская конструкция изобретателя Ломбар-Жерена — по проводам катилась «контактная тележка с троллей».

Журнал «Автомобиль» по поводу этих событий опубликовал заметку об испытаниях «автомобиля, приводимого в движение электрической энергией, получаемой от проводов вдоль пути, но ходящего не по рельсам, а по обычной дороге». Новинка прижилась не сразу — лишь три десятка лет спустя в Москве были введены троллейбусные маршруты.

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